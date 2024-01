Xavi come Klopp | via dal Barcellona! Ed esplode come dopo l’Inter

(Di sabato 27 gennaio 2024) Settimana particolare a livello di calcio internazionale per gli allenatori:ancheannuncia l’addio a fine stagione. Lo fa a seguito di un’incredibile sconfitta del Barcellona, 3-5 contro il Villarreal. L’ADDIO – Per la seconda voltalascia il Barcellona.quando aveva salutato da calciatore ora lo fa ancheallenatore, non subito ma al termine della stagione. Identico annuncio di Jurgenieri.ha comunicato la sua intenzione al termine della partita di Liga contro il Villarreal, persa 3-5. Un match folle: sotto 0-2 fino a mezz’ora dalla fine, i catalani hanno ribaltato fino al 3-2 in undici minuti per poi subire il pari di Gonçalo Guedes all’84’. Nel recupero rigore per il Barcellona, poi ...

“Se ci avessero eliminato in Champions lo avrei capito. Ma non è stato così. Abbiamo pure il campionato, la Supercoppa e la Coppa, non lo capisco. ... (ilnapolista)

Dopo l'addio di Klopp al Liverpool, ne arriva un altro a sopresa. Dopo poco più di 2 anni, Xavi saluta il Barcellona. L'attuale tecnico dei blaugrana, in conferenza stampa dopo la sconfitta interna ...BARCELLONA (Spagna) - Serata dalle forti emozioni per il Barcellona che perde in maniera rocambolesca in casa contro il Villarreal per 5-3 e poi il clamoroso annuncio di Xavi. Infatti la leggenda ed a ...Troppo pesante la sconfitta per il Barcellona arrivata nell'ultimo match de LaLiga contro il Villareal. Come pesanti sono state le polemiche al triplice fischio dopo un rigore revocato ai padroni di c ...