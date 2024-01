WWE Royal Rumble 2024 – Preview

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 gennaio 2024) Buon fine settimana a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle pagine del nostro sito, quella della, classico evento della World Wrestling Entertainment, che non arriva, non lo fa per niente, nel migliore dei momenti per la compagnia di Stamford e per Vince McMahon. Non siamo però qui per giudicare, siamo qui per valutare quello che succederà in quel del Tropicana Field di St Petersburg, Florida. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i FATAL FOUR WAY MATCH Roman Reigns (c) (w/Paul Heyman) vs LA Knight vs Randy Orton vs AJ Styles for the WWE Undisputed WWE Universal Championship Direi che nonostante in tanti credano che The Rock costi il titolo a Roman Reigns in questa contesa, secondo me non sarà cosi. Non sarà cosi perché non credo che la WWE abbia ...