WWE | Diversi lottatori e lottatrici entrano nella Royal Rumble | diversi però i posti ancora vacanti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Durante l’ultimo episodio di Smackdown, andato in ondanotte, sono statie leche hanno annunciato il loro ingresso nelle rispettive, aumentando il numero dei partecipanti annunciati per gli incontri ed estraendo i propri numeri d’ingresso alla presenza di Nick Aldis ed Ava. 14 iper la Rissa Reale Maschile e 8 per la femminile: ecco le liste aggiornate Sono stati sei i nuovi partecipanti annunciati per lamaschile, con quest’ultimi che hanno pescato il loro numero d’ingresso ieri notte: si tratta di R-Truth, Jimmy Uso, Santos Escobar, Carlito, Grayson Waller ed Austin Theory, che vanno ad aggiungersi agli altri nomi già annunciati. ...

Nuovi partner commerciali L'uscita di McMahon arriva mentre la WWE ha siglato diverse partnership commerciali redditizie negli ultimi giorni. Questa settimana, Dwayne "The Rock" Johnson, ex wrestler ...Meno di 24 ore e sarà Royal Rumble, PLE spartiacque nella Road to WrestleMania con il vincitore della Royal Rumble che potrebbe scegliere di sfidare chi uscirà campione dal fatal-4-way match valido pe ...Triple H si è congratulato con le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane, per la vittoria titolata ottenuta in quel di SmackDown la scorsa notte.