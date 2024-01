Wine&Siena | prima da tutto esaurito Si accendono i riflettori sul vino Nozze con l’arte al Santa Maria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) È sold out il primo giorno di Wine&Siena. L’attesissima nona edizione è partita ufficialmente ieri sera con una conferenza e il taglio nel nastro nelle stanze della Fondazione Mps a Palazzo Sansedoni, per oggi è giàe domani si replica. "Anche quest’anno si preannuncia un’edizione importante e molto rilevante per un mondo che affronta delle difficoltà – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Siena-Arezzo Massimo Guasconi –. La scorsa annata si sono registrati in Toscana cali di oltre il 30% della produzione. Abbiamo la necessità di accendere un riflettore e mettere il mondo delal centro, insieme alle altre tematiche legate alla sostenibilità e alle difficoltà di mercato". Presente anche l’ideatore della manifestazione ’The Wine Hunter’, Helmut Köcher: "La chiave del successo sono la ...