Weekend di risate col teatro popolare

(Di sabato 27 gennaio 2024) CERTALDO Sarà unall’insegna deltoscano quella che attende ilRegina Margherita di Marcialla. Stasera alle 21.30 e domani alle 17, infatti, la compagnia In Fabula porta in scena “Quando la pera è matura”, commedia in due atti in vernacolo fiorentino di Augusto Novelli, interpretata da Ilda Fusco, Claudia Durazzi, Tiziano Sbolci, Duccio Cirri, Silvio Junior Balta, Lucia Lotti e Paola Fioretti, per la regia di Ilda Fusco e Angelo Castaldo. La storia è ambientata a Firenze: Oreste è vedovo da diversi anni, fa l’esportatore di vino Chianti, tipo crudo, ma bravo negli affari. In casa c’è Gigia, la donna che da 20 anni manda avanti tutto e Mario, figlio di Oreste e fidanzato con Rita, anche lui impiegato nella bottega del padre. Completano il quadro gli umili garzoni Pifero e Burchiello che ...