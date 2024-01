Wanda Nara | la prima volta con Icardi non andò come previsto | “Mi sono dovuta arrangiare”

Wanda Nara via social. Dopo la notizia rilanciata da Revista Noticias, sulla clausola da 100 milioni di dollare nel caso in cui Icardi dovesse tradirla, la moglie e agente dell'ex attaccante ...Wanda Nara esce allo scoperto e con un lungo messaggio su Instagram, risponde alle voci di un presunto contratto fatto firmare al marito Mauro Icardi per evitare tradimenti in futuro. Secondo alcuni ...Wanda Nara e le sue mille carriere. Agente di Icardi, modella, presentatrice, ballerina, influencer e ora anche cantante. L'argentina ha infatti annunciato l'uscita del suo secondo nuovo singolo dopo ...