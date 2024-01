VOTI&STATS – Cagliari Torino | tanti tiri di entrambi | Juric vince in trasferta dopo 3 mesi

(Di sabato 27 gennaio 2024)torna are ina distanza di tre: statistiche, numeri e i voti in pagella del tecnico «Disegna un Toro compatto, che domina il primo tempo e nella ripresa potrebbe chiuderla con il 3-0, evitandosi il finale thrilling. Torna are inquasi 3mettendo nel mirino la zona Europa»: il giudizio de La Gazzetta dello Sport riguarda Ivan, che ottiene 3 punti imporssimi per il Toro, dando corpo e sostanza alle ambizioni di stagione. Non è stato facilere aper il. Un po’ per il clima di commozione generale per la scomparsa di Gigi Riva, che non ...

A chi andranno o come si divideranno i circa 20 voti, un pacchetto particolarmente importante in termini numerici (vale oltre il 10%), di cui dispone il Veneto Il tema che agita le territoriali e il ...Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in ...Lo scranno, con il riparto proporzionale, era scattato per una manciata di voti per il candidato di Latina Angelo Tripodi, da qualche settimana approdato in FI. Un esito suonato come una beffa per ...