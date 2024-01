Volley Si recupera la giornata saltata per l’alluvione Oasi ospita Riotorto | Jenco e Camaiore in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Arriva la sosta a smorzare l’entusiasmo di questo primo scampolo dell’anno in casa dell’Upc e del Vp Canniccia, le due formazioni versiliesi impegnate nei campionati nazionali che al rientro dalle vacanze di Natale hanno piazzato una serie di successi da applausi. Arrivati al giro di boa della stagione, il calendario prevede una sosta lunga due settimane. Si rientra in campo nel fine settimana del 10-11 febbraio: l’Upc Delta Bevande domenica 11 ospiterà il Club Orte, fanalino di coda del girone F maschile di serie B, mentre il Vp Canniccia sabato 10 attende al PalaGreco il Marsciano, formazione che staziona a metà classifica nel girone G della B2. Regionali. Se le competizioni nazionali si mettono in stand by, i campionati toscani sono in pieno fermento: anche in questo caso, da calendario, ci sarebbe la sosta. Ma il ’buco’ è stato usato perre le partite ...