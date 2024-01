Volley | Serie A1 femminile 2023 2024 | Conegliano implacabile | netto 3-0 anche a Scandicci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nessuno può avvicinarsi a. La squadra allenata da Daniele Santarelli rifila un3-0nel big match della diciottesima giornata del campionato di A1e prosegue il suo percorso da imbattuta. Al PalaVerde di Villorba di Treviso le pantere partono subito a mille e dominano il primo parziale per 25-15, incontrando qualche momento di difficoltà soprattutto nel secondo set, quandotrovail +4 di vantaggio sul 13-17 in suo favore a metà frazion. La reazione, guidata dalle difese di De Gennaro e dagli attacchi di Haak e Robinson-Cook, però è di quelle da grande squadra. La formazione veneta vince 12 degli ultimi 16 punti e vinceil secondo per 25-21.abbastanza ...