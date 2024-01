Volley minore Un weekend anomalo per la pausa prolungata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Niente partite in questo week end, per le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: come consuetudine la Federazione ha stoppato i tornei Nazionali di serie B, ed i Regionali, al termine del girone d’andata, ma quest’anno ha deciso di prolungarla per un’altra settimana, costringendo le squadre a giocare due sole gare dal 17 dicembre al 10 febbraio. In realtà qualcosa si muove nei tornei Nazionali, che giocano le gare di qualificazione alle varie Final Four di B maschile, B1 e B2 femminile, con modalità legate all’articolazione dei tornei: dopo molti anni ci sarà anche una squadra modenese, la Kerakoll Sassuolo di B maschile, che avendo chiuso in testa il proprio girone, si è qualificata per un concentramento a tre con Sabini Castelferretti ed Arno Castelfranco di Sotto, che si affronteranno oggi nelle Marche.