Volley femminile | Conegliano schianta Scandicci nel big match | Antropova batte Haak | ma le Pantere volano

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha surclassatocon un perentorio 3-0 (25-15; 25-21; 25-16) nel bigdella 18ma giornata della Serie A1 di. Le Campionesse d’Italia si sono imposte in maniera autoritaria di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, dominando il primo e il terzo set, mentre nella seconda frazione hanno recuperato dal 18-14 con un midiale rush conclusivo. Lehanno così confermato l’imbattibilità nel torneo e hanno infilato la 18ma vittoria consecutiva, allungando provvisoriamente in testa alla classifica generale: sei punti di vantaggio su Milano, che domani risponderà contro Bergamo.incappa invece nel quarto ko di questa annata agonistica e si trova in terza posizione a dieci punti di distacco dalla capolista, ...