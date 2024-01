Volley A2 Yuasa Battery | parla Cattaneo | | Il PalaGrotta è il nostro fortino»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ uno dei riferimenti in campo, sia in prima che in seconda linea per laGrottazzolina. Claudiosi è ritagliato fin da subito uno spazio importante nel sestetto di partenza di coach Ortenzi in diagonale con Fedrizzi. E lo sarà anche domenica nel match interno contro Castellana Grotte alle ore 19 in un Pala Grotta come sempre caldissimo. E parte proprio dal calore del pubblico, lo schiacciatore di Grotta: "Ilè il. Ilpubblico ce lo invidiano tutti. Mai sotto le 800 unità, clima incandescente: palasport caldissimo simile a una torcida, un vero e proprio. In casa ci sentiamo davvero con un giocatore in più. Ecco perché è importante chiudere la regular season al primo posto: sia per saltare ...