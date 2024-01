Viviamo da reclusi Non ci accontentiamo di un testo qualunque

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Ci auguriamo che delle 8 proposte di legge attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, almeno una veda la luce e sia approvata in Parlamento. O, meglio ancora, che si arrivi ad ununico". Parte da qui Fortunato Nicoletti, vicepresidente di “Nessuno è Escluso“. Parte da quello che non può non sembrare un paradosso all’italiana: dopo 20 anni di nulla o quasi nulla sul tema caregiver famigliari, ecco addirittura 8 proposte. Ma Nicoletti è chiaro: "Non possiamo più attendere, ma deve essere altrettanto chiaro che non potremo nemmeno accontentarci di una legge, come quella varata dalla Regione Lombardia ad esempio. La legge che vogliamo deve garantire al caregiver familiare il diritto di vivere senza più costringerlo a rimanere agli arresti domiciliari, privato pure dell’ora d’aria, come purtroppo avviene oggi". Una volta ...