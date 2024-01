Vittime dell’Olocausto Rose | letture e concerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024)bianche sulle pietre di inciampo di Roberto Camerani e Virginio Oriani, cartoline della memoria,in piazza,e testimonianze, Cernusco oggi celebra la Giornata della Memoria. Tante iniziative dedicate soprattutto ai più giovani, "perché sappiano quel che è successo e non lo dimentichino mai", sottolinea il Comune. Momenti pieni di emozione soprattutto per i due partigiani deportati poco più che adolescenti, Oriani non tornò dalla prigionia, Camerani sì: la città renderà loro omaggio alle 15. Alle 16 in piazza Matteotti un’altra tappa del percorso destinata a lasciare il segno, "Cartoline per la memoria",dal libro "Ognuno muore solo" di Hans Fallada accompagnata dalle note della banda. Alle 21, alla Casa delle Arti (via De Gasperi 5) il Coro Kol Hashomrim accompagnerà gli spettatori in un ...