Vite distrutte | in carcere da innocenti | “Ogni volta rivivo il mio incubo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – "Che ho pensato? Sa, in questi casi non c'è neanche bisogno di allacciare il cervello, i pensieri viaggiano da soli e portano a ricordi che riaffiorano di giorno in giorno. Più spesso sono incubi". Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo, ventidue anni passati inda innocente, ha tirato un lungo, profondo sospiro di sollievo per Beniamino Zuncheddu. Dueun simile, tragico, destino: l'ex pastore sardo ha scontato ingiustamente 33 anni dicon l’accusa di essere l'autore della strage del Sinnai. Ieri, al termine del processo di revisione, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Gulotta venne ingiustamente condannato per l’omicidio di due carabinieri nella caserma di Alcamo Marina (Trapani) e, dopo 22 anni, venne assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. Si è ...