Vitamina D | quali sono gli alimenti che ne contengono di più

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alla ricerca deglicon laD: ecco perché serve al corpo umano ecibi nein forte quantità. La limonata contieneD (credits Canva) – ilcorrieredellacitta.comSempre più spesso le persone ricercano sul web, ma soprattutto con i medici o le riviste specializzate in nutrizione, l’alimentazione più sana da tenere per la propria salute e magari con laD. Non solo la necessità di togliere tutto quello che può essere definito come cibo o bevande spazzatura (Coca-Cola, patatine, sandwich, cioccolate ograssi), ma anche la possibilità di trovare prodotti per fare scorte di vitamine. La ricerca dellaD negliTra le vitamine più ricercate, oltre alla C presente in ...