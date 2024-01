Vippona del GF Vip di Ilary prende posizione sul caso della Blasi e Iovine

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 27 gennaio 2024) Conduttrici, esperti di gossip, opinionisti, fan, in questi giorni tutti stanno parlando die delle dichiarazioni rilasciate da Cristianosulla loro presunta frequentazione. Adesso anche una notadel primo GF Vip condotto daha deciso di dire la sua e ha preso unachiara. Ladel GF Vip 1 dalla parte di. Pamela Prati ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ha preso le parti died ha criticato Cristiano Iovino: “Poteva evitare. Io non posso parlare per la mia esperienza perché non ho mai avuto flirt o caffè, ma solo store lunghissime. Però trovo poco carino ed educato che questo ragazzo parli. Per quanto mi riguarda dovrebbe tacere. Anche perché ...