Violenza sessuale su una minorenne a Benevento | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024): vittima una. A segnalare il fatto ai Carabinieri il dirigente scolastico di una istitutosu una. Questa mattina, a compimento di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere. A finire in carcere per effetto della misura cautelare un indagato quarantaquattrenne di. Sull’indagato gravi indizi di colpevolezza per il reato di “aggravata nei confronti di una ragazza”. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura ...