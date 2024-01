Violenza sessuale a minore | arrestato 44enne

Era stato accusato dai nipotini di averli toccati e indotto a dei rapporti sessuali mentre i genitori erano via. L’uomo ha dapprima negato, per poi ... (ilcorrieredellacitta)

Milano – È accusato di aver violentato una ragazza di 19 anni nel parco Wanda Osiris di via Veglia, in zona piazzale Istria, la notte tra tra il 22 ... (ilgiorno)

L'accusa per lui è di violenza sessuale aggravata. Le indagini dei militari, partite dalla denuncia della dirigente scolastica di Benevento e anche dalla querela presentata dal genitore della minore, ...Gli agenti della polizia ferroviaria di Bologna sono stati fermati da una ragazza che, pur non essendo tra le donne importunate, ha raccontato cos'era appena successo sul bus ...Lo storico proprietario della federazione è stato accusato di violenza sessuale e traffico di persone da una ex dipendente, Janel Grant. Due anni fa, McMahon era stato costretto a uscire di scena per ...