Villetta a fuoco | raccolti 12 500 euro

(Di sabato 27 gennaio 2024) In principio hanno raccolto cibo, scarpe, coperte, quaderni e penne, ma gli angeli di Trezzano Rosa e dintorni, amici e colleghi dei Brambilla, si erano subito resi conto che "per superare questa difficile situazione bisognava passare alla raccolta fondi". E così è stato, hanno lanciato l’appello sulla piattaforma Gofundme e in una settimana la maratona solidale ha raggiunto un primo importante traguardo: 12mila 500su 50mila che si vorrebbe totalizzare per rendere di nuovo agibile ladi famiglia distrutta dalle fiamme il 15 gennaio nel terribile rogo notturno andato in scena in via Roma. Un risultato che emoziona Alessandra e i due figli, illesi nell’incendio, come i Ferraioli, marito e moglie incinta di otto mesi, la bambina, Stella, è in arrivo, anche loro rimasti senza nulla dopo le fiamme. Per Simone e Francesca la corsa on-line a ...