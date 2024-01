Vigili | festa del patrono Premiate le scuole con i migliori disegni E gli agenti in pensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ladeldei, San Sebastiano, che si è svolta ieri mattina a Perugia, è l’occasione per premiare leche partecipano al concorso a premi ’Elisabetta Innocenzi’, una borsa di studio (assegnata aiin materia stradale) dedicata alla ragazza – figlia di un vigile – che morì in un incidente alcuni anni fa. Prima classificata: Classe 4° – Scuola Primaria “Iqbal Masih” di Montegrillo (800 euro in buoni libri e materiale didattico). Seconde classificate - ex equo: Classe 4° A – Scuola Primaria “G. Tofi” di Montebello (600 euro). Classe 4° A – Scuola Primaria Casa del Diavolo (600 euro). Terza classificata: Classe 4° A – Scuola Primaria di Ponte Pattoli (450 euro) in buoni libri e materiale didattico. Quarta classificata: classe 4° A – Scuola ...