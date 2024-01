Video contest sull’acqua | studenti da premio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con un elaborato sul consumo dell’acqua, glidella 2E della scuola Copernico si sono aggiudicati il primoal concorso di idee proposto da Gruppo Cap, “L’acqua un bene prezioso”. Gli alunni, guidati dalle docenti, in particolare dalla professoressa Paola Marianelli che ha seguito tutte le fasi del progetto, hanno presentato un, elaborato anche in inglese e francese, sull’importanza dell’acqua. Tra tutte le scuole coinvolte (anche quelle di Buccinasco, Cesano, Cornaredo, Cusago, Gaggiano, Settimo e Zibido), gli alunni si sono meritati la prima posizione e mille euro. Glihanno calcolato “l’impronta idrica” di una classe e messo in evidenza altri numeri: per esempio, per fare una doccia si consumano 90 litri d’acqua in soli 5 minuti. E nel mondo 2 persone su 8 non hanno accesso all’acqua ...