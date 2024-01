VIDEO Allarme babygang a Napoli | genitori e figli in piazza | “Più controlli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Hanno acceso tutti le luci dei cellulari, riflettori simbolici sull’escalation di aggressioni. Al Vomero hanno manifestato in tanti,, contro gli assalti delle. E per chiedere maggiori. Si sono riuniti al Parco Mascagna, di cui si attende ancora l’avvio del restyling. Finora hanno solo abbattuto una ventina di alberi, ritenuti pericolanti. Qui vicino, nel degrado, c’è stato l’ultimo pestaggio. Vittima un 13enne, riempito di pugni e calci. “L’ennesimo sabato di violenza” denunciano le associazioni. A chiamare le famiglie a raccolta, comitato per la Sicurezza dei Minori, Mamme Antibulli ed Attivamente. Invocano presidi a protezione dei ragazzi. Uno stop ai week-end da arancia meccanica. Ma è anche un momento per contarsi. L’obiettivo è fare rete. E non solo ...