Viaggio tra gli Artisti ribelli

(Di sabato 27 gennaio 2024) MONET: Senza ossessioni non sapeva proprio vivere. E sapete quale fissa gli farà compagnia fino alla fine dei suoi giorni? Le ninfee! A Giverny realizzò ben duecentocinquanta tele, anche molto grandi, riproducendo sempre lo stesso soggetto. BOCCIONI: Così dobbiamo immaginarlo il nostro Umberto: fuori giovane vestito in modo elegante, con il colletto bianco inamidato secondo la moda dell’epoca e i capelli pettinati all’indietro con la brillantina; dentro un animo inquieto, sofferente, eternamente insoddisfatto. MUNCH: Riesce veramente a mostrare i suoi sentimenti, le sue ossessioni, e a questo subordina tutto il resto. Solo chi riesce a sentire in modo così forte può trasmettere tanto, e per tradurre emozioni intense non c’erano altri mezzi se non le cromie esplosive. VAN GOGH: Cosa si può fare quando la vita ci appare bloccata nel dolore? Il nostro Vincent viveva con una sofferenza che ...