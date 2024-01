Viaggio a Bangkok | 7 cose da fare in tre giorni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 gennaio 2024) Affascinante, caotica, colorata, cosmopolita.non delude, è la metropoli asiatica che ci si aspetta. Arricchita da mille profumi e odori esotici,è anche un po’ come una cucina a cielo aperto, a pieno regime ad ogni ora del giorno e della notte. È una città ricca di stimoli, di natura e di contraddizioni che convivono, come le case vecchie sovrastate dai grattacieli. Una metropoli che custodisce tesori e permette di vivere delle esperienze sorprendenti, il tutto anche in pochicome abbiamo fatto noi, armati solo di curiosità e uno smartphone per immortalare tutto. ...