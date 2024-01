Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)DEL 27 GENNAIO16:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: INCIDENTE SULLA A12TARQUINIA ALL’ALTREZZA DEL CASELLO DI CERVETERI IN DIREZIONE TARQUINIA SPOSTIAMOCI SULLA A1 FIRENZEDOVE SEGNALIAMO LA CHIUSURA DEL CASELLO DI ORSTE IN ENTRAMBNE LE USCITE PER UNA MANIFESTAZIONE SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLETNAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NEI DUE SENSI CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO Servizio ...