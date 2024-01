Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)DEL 27 GENNAIO15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: INCINDETE SULLA A12TARQUINIA ALL’ALTREZZA DEL CASELLO DI CERVETERI IN DIREZIONE TARQUINIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLETNAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NEI DUE SENSI CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DI OGGI LA CORSA NAVE FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 15:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE 16:10 DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral