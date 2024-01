Veronica Gentili è tornata nell’access di Rete 4 come ospite della Berlinguer

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 27 gennaio 2024)Dall’informazione all’infotainment, questo il percorso di. Fino allo scorso agosto volto di4, da ottobre è alla guidanuova edizione de Le Iene. Una rivoluzione in quel di Mediaset che ha portato la conduttrice fuori dalla comfort zone del talk show per guidare il prodotto di punta di Italia 1 (occupandosi anche di realizzare servizi e inchieste), con risultati al di sopra delle previsioni. Ma il legame con l’informazione non è perduto. Sarà per nostalgia, sarà per un’esigenza aziendale di continuità, ecco che la giornalista èa riaffacciarsi nello studio 1 del Palatino, centro di produzione tv Mediaset a Roma. In quello stesso studio, infatti, dal 2018,si è ...