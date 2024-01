Verona-Frosinone | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il Sunday afternoon racconta tante altre storie di campionato. Ecco, malavalida per la giornata 22? Lo scopriremo insieme in questo articolo I diritti tv si sono presi una posizione rilevante nel mondo del calcio, costruendo una vera e propria catena che permette alla società di godere di introiti e sponsorizzazioni. La Serie A è infatti scorporata tra Sky e DAZN, anche se questo braccio di ferro è vinto dalla seconda piattaforma, che ne detiene l’esclusiva. Uno svantaggio, in tal senso, lo evidenziano i tifosi, i quali si ritrovano a cercare innumerevoli notizie per scorgere tutte le informazioni possibili. Questo articolo ha dunque un preciso scopo: spiegarepoter...