Verissimo | Vera Gemma conferma il flirt con Gue Pequeno | Io sono pericolosa

Per una Sardegna capace di futuro: il WWF ha presentato a Cagliari un vero e proprio manifesto per l’ambiente sull’isola in dieci punti. Presenti all´incontro anche i prossimi candidati alla Presidenz ...A Verissimo Vera Gemma ha confermato i gossip su una relazione con Gué Pequeno. "Quando sono venuta ospite qua la scorsa volta ti avevo detto che ero single ma che le audizioni erano aperte...e avevo ...A poco meno di un mese dalla sua ultima intervista a Verissimo, Vera Gemma è tornata oggi nel salotto di Silvia Toffanin per parlare degli ultimi gossip su di lei e ripercorrere la sua vita tra ...