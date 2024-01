Verissimo Anticipazioni | in studio ritorna Ilary Blasi con nuove verità

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 alle 16.30 su Canale 5.Verissimo, ecco le anticipazioni e gli ospiti in studio sabato 27 e domenica 28 Gennaio. Attesissima Ilary Blasi. Cosa racconterà stavolta