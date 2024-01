Verissimo | anticipazioni delle nuove puntate | il ritorno di Ilary Blasi in studio per altre rivelazioni

Le anticipazioni della quarta serie di Terra amara raccontano che dopo la brutale aggressione ai danni di Zuleyha, Hakan (che continua a farsi chiamare Mehmet ingannando tutti sulla sua vera identità) ...È certamente la più attesa. Ilary Blasi ha sempre scelto Verissimo per raccontare le tappe importanti della sua vita, private e professionali, e questa volta non è stata da meno. La prima intervista ...Le Anticipazioni sulla soap, in onda su Rai 1 ...Silvana chiede al figlio di non rinunciare ai propri sentimenti, certa che tra loro potrebbe essere vero amore, ma non può stargli accanto come ...