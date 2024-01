Vera Gemma choc sul padre del figlio | “Sono finita in carcere per colpa sua”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tra le confessioni di, un anno fa a Belve, anche quella di esserein, aver picchiato uomini, utilizzato sostanze stupefacenti e non solo. Anche aver accettato proposte indecenti negli anni: “Qualcuna l’ho accettata. C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’, io dicevo no e mi sganciava il cash.stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando coldi mio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in”, ha ...