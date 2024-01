Venezuela | Machado | il regime uccide accordo per elezioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Ildi Nicolas Maduro ha deciso di porre fine all'di Barbados". Lo ha detto la leader dell'opposizionena María Corina, commentando la sentenza della Corte suprema che ha confermato per lei l'interdizione a ricoprire incarichi pubblici e politici per i prossimi 15 anni, e quindi a candidarsi alla presidenza nelle prossime. "Maduro e il suo sistema criminale hanno scelto la strada peggiore:fraudolente. Ciò che non finisce qui - scrivesul suo profilo X - è la nostra lotta per conquistare la democrazia attraversolibere ed eque".