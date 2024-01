Venezuela | la Corte Suprema conferma l’esclusione del candidato dell’opposizione dalle elezioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ladelil divieto di partecipare allepresidenziali per ilMaria Corina Machado. La sentenza è un duro colpo per la prospettiva di libereinentro la fine dell’anno – una condizione chiave di un accordo di normalizzazione firmato con gli USA lo scorso ottobre. La

Caracas, 26 gen 22:56 - (Agenzia Nova) - La leader delle opposizioni del Venezuela, Maria Corina Machado, non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in agenda entro la fine dell'anno. Lo ha ...Caracas, 26 gen (Prensa Latina) La Corte Suprema di Giustizia (CSG) del Venezuela ha reso noto oggi che procederà a pubblicare in giornata le decisioni sulle richieste di alcuni politici ...La Corte suprema del Venezuela ha confermato l'interdizione della leader dell'opposizione Maria Corina Machado a ricoprire incarichi pubblici e politici per i prossimi 15 anni, e quindi ad aspirare ...