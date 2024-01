Vediamo Basta una sola parola | Olivier Giroud fa tremare i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Io alsto bene, ho ricevuto un'accoglienza da sogno, con Stefano Pioli e il suo staff c'è un grande rapporto. Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno”. Sono le parole dinell'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il francese si è schierato dalla parte dell'allenatore rossonero: “Gli ho detto: ‘Ci sono passato anch'io, se hai bisogno ci sono sempre'. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa".: “Leao sia più esigente con sé stesso, conosce il suo valore” Nel resto di stagione che manca,vuole ancora divertirsi in campo dove cerca di dare una mano a tutti i suoi compagni. Uno di questi è Leao: "Ci ...