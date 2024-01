Vasco Rossi Tour 2024 | data zero | ecco dove si farà il concerto Data e biglietti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio, bella notizia per i fan: uscita la. Ilche aprirà lanée è in programma il 2 giugno allo stadio Comunale di Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. A comunicare laè stato il fan club dell'artista che con una mail ha informato la "combriccola" del Blasco sulle modalità di prevendita dei"La prelazione riservata ai soci de Il Blasco Fan Club inizierà in anteprima assoluta alle 12 di martedì 30 gennaio e si concluderà alle 11 di giovedì 1 febbraio", ...

Conto alla rovescia per la nuova tournée del Komandante. Dopo il nuovo annuncio, riparte la caccia ai posti migliori per assistere all’evento inaugurare della stagione ...Si terrà allo Stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia, la data zero del tour 2024 di Vasco Rossi: a darne notizia è stato lo staff dell’artista emiliano per mezzo della newsletter riservat ...Si respira piano per non fare rumore, parafrasando uno dei suoi più celebri attacchi. Ma pare proprio fatta per Vasco Rossi a Bibione. Non è ufficiale, ma Ascom e Aba, da dietro le quinte confermano.