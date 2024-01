Varesotto | 26enne ucciso a coltellate

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 21.53 Omicidio neldove unè statonella sua casa. I carabinieri di Fagnano Olona (Varese) sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate dove in un appartamento era stata segnalata le presenza di un cadavere. Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente trovato il corpo senza vita del giovane proprietario dell'abitazione. Secondo i primi accertamenti, ilsarebbe stato accoltellato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio.