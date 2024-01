Vandali sui treni rompono i finestrini Serata da incubo e pendolari bloccati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Disagi enormi per iche l’altra sera rincasavano usando idella linea S6 Novara-Milano-Pioltello. Il treno 24688 partito da Treviglio alle 17.55 che sarebbe dovuto arrivare a Novara alle 19.42, è stato assaltato da alcune persone che hanno distrutto ie i vetri interni su entrambe le sezioni che componevano il convoglio. Stessa sorte l’hanno subita le carrozze del treno 24690 partito da Treviglio alle 18.25 con l’arrivo a Novara fissato per le 20.12 e per il 24699, la cui partenza era fissata da Novara alle 19.18 con arrivo a Treviglio alle 21.08. Vetro in frantumi e danni enormi, oltre ai disagi. "Ho preso il treno da stazione centrale di Milano che impiega pochi minuti per arrivare a Magenta, dovendo fermare soltanto a Rho e Rho Fiera – racconta un magentino – arrivati a Corbetta/Santo Stefano il treno si ...