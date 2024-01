Vandali rompono i finestrini dei treni Pendolari bloccati | ritardi sulla linea

(Di sabato 27 gennaio 2024) Disagi enormi per iche l’altra sera rincasavano suidellaS6 Novara-Milano-Pioltello. Il 24688, partito da Treviglio alle 17.55, che sarebbe dovuto arrivare a Novara alle 19.42, è stato assaltato da alcune persone che hanno distrutto ie i vetri interni. Stessa sorte l’hanno subita le carrozze del 24690, partito da Treviglio alle 18.25 con l’arrivo a Novara fissato per le 20.12, e per il 24699, la cui partenza era fissata da Novara alle 19.18 con arrivo a Treviglio alle 21.08. Vetro in frantumi e danni enormi, oltre ai disagi. "Siamo rimastiper una quarantina di minuti tra le proteste generali perché nessuno sapeva cosa fosse accaduto – racconta un magentino –. Qualcuno urlava, altri sono scesi dal convoglio proseguendo a piedi". La polizia ferroviaria è ...

Disagi enormi per i pendolari che l'altra sera ...Per poi scoprire che la colpa è stata di un gruppo di vandali". La Polizia Ferroviaria è intervenuta immediatamente e la stessa Trenord sta svolgendo alcune indagini estrapolando le immagini ...