Valle Telesina | perseguita l’ex fidanzata | arrestato 46enne

(Di sabato 27 gennaio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Telese Terme, hanno tratto un arresto un quarantaseienne del posto per atti persecutori nei confronti del. La vittima, una donna quarantacinquenne residente nella, temendo per la … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle iniziative per la sperimentazione e messa in opera del Sistema di allarme pubblico per l’informazione ... (anteprima24)

La vittima, una donna quarantacinquenne residente nella valle telesina, temendo per la sua incolumità, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri, denunciando le continue violenze fisiche, psicologiche ed ...Delibera della Regione Campania nr 601 del 25 ottobre 2023: finanziamento di 40 milioni di euro per i comuni interessati dal sisma del 2013. Si è lavorato tanto, nel 2013, per far inserire il Comune ...I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise nell’arco di servizi mirati al contrasto dei reati in danno all’ambiente, ...