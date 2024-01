Valeria Golino | chi è il fidanzato Fabio Palombi | “Sono innamorata | ma sono cambiata”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo la lunga storia con Riccardo Scamarcio,ha ritrovato l’amore legandosi al, avvocato romano 30 anni più giovane di lei., chi è ilL’attrice presto nelle sale con il nuovo film di Ginevra Elkann “Te L’Avevo Detto”, sarà ospite di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Laha intrapreso una relazione convenuta alla luce quando i paparazzi di Oggi immortalavano la 58enne in compagnia del. Il trentaquattrenne, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, si è specializzato in diritti d’autore ed al tempo stesso è anche ...