Valentin Carboni quinto | l’Inter ha un piano ma anche un prezzo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)è una delle sorprese della prima parte di stagione in Serie A e non lo ha notato solo. Il talento argentino, attualmente in prestito al Monza, è finito sotto la lente degli altri club e ciò costringe la società nerazzurra a fare delle valutazioni. Come ripreso dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, i piani in estate potrebbero cambiare JOLLY AMBITO – Sirene di mercato per, che terminerà la stagione in prestito al Monza ma diventa un punto interrogativo per la prossima stagione.non conferma la presunta offerta del West Ham (circa 14 milioni di euro, ndr) per averlo subito ma in ogni caso non verrebbe accettata. L’idea delè quella di riportare il classe 2005 a Milano per aggiungersi al quartetto di punte a ...