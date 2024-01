Val di Zoldo brasiliana | anagrafe paralizzata dall' invasione degli oriundi «Italiani trascurati» | l?appello del sindaco

Una mostra “sospesa” per raccontare i Carnevali sulla Marmolada e in Val Pettorina tra passato e presente: sarà visitabile, aperta a tutti, dal 28 gennaio al 13 febbraio al ristorante di Serauta la ...Cerchi un lavoro da casa Letuelezioni, il portale leader delle lezioni private in Italia, è alla ricerca di un insegnante per dare lezioni private e ripetizioni online. Se sei appassionato di ...Il potenziamento sostenibile della viabilità, anche intervalliva con particolare riferimento alla 251 della Val di Zoldo, e la messa in sicurezza delle strade sono fondamentali per una montagna che ...