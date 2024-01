Vaccino terapeutico contro il melanoma A Napoli la prima dose su un paziente italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico dare un contributo alla ricerca. Non ho mai avuto paura". Alfredo De Renzis, medico di base, 71 anni di Carovilli, in provincia di Isernia, è il primoa cui ieri all’Istituto dei tumori Pascale diè stato somministrato ilanticancro a mRNA per la cura delnell’ambito della sperimentazione di fase III, ultimo stepche possa essere autorizzato dalle autorità regolatorie. De Renzis è seguito dallo scorso settembre dall’oncologo Paolo Ascierto che sottolinea come "ci vorrà qualche annodi avere i risultati di quest’ultima fase dello studio clinico, la fase III. La nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a ...