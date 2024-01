Vaccino contro il melanoma | il plauso del senatore Matera ad Ascierto | “Straordinaria eccellenza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo con profonda ammirazione di come a Napoli, presso l’Istituto per la ricerca e la cura dei tumori Fondazione Pascale, sia stato somministrato per la prima volta ad un cittadino italiano una dose delanticancro sperimentale a mRna per la cura del. Una nuovatappa nel percorso delle cure oncologiche, un ulteriore step di una ricerca che, anche questa, sta avendo quale suo timoniere il nostro Paolo, scienziato di fama internazionale che sempre più rappresenta vanto per il Sannio tutto”. Così ildi Fratelli d’Italia, Domenico, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, commenta la notizia che, in queste ore, con comprensibile grande rilievo, viene battuta dalle ...