Vaccino anti-melanoma | al Pascale di Napoli la prima dose d’Italia

Oggi, per la prima volta in Italia , è stato somministrato il Vaccino anticancro a mRNA per il trattamento del melanoma . Questo significativo passo ... (ilgiornaleditalia)

Il vaccino, prodotto da Moderna – prosegue Ascierto – si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per ‘istruire’ il sistema ...«Un periodo - afferma Testolin - che deve servirci per ricordare momenti che non devono tornare, che devono essere veramente un vaccino verso quella che è l'intolleranza, la non possibilità a ...Il vaccino, prodotto da Moderna – prosegue Ascierto – si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per ‘istruire’ il sistema ...