Usa | uomo sopravvive tre giorni collegato a un fegato di maiale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per 72 ore undigeneticamente modificato ha filtrato il sangue di un essere umano. È la prima volta in assoluto che la procedura viene portata a termine aprendo nuovi orizzonti nella medicina, soprattutto per coloro che sono in attesa di un trapianto di. L’esperimento è stato condotto a dicembre nell’Università della Pennsylvania: l’organo suino è statoal corpo di un essere umano in stato di morte cerebrale, e per treininterrotti ne ha filtrato il sangue. Ilera stato modificato in modo da non essere rigettato dal corpo umano. Il rigetto costituisce tuttora il principale ostacolo da superare nei trapianti di organi animali sugli umani. La modifica è stata effettuata dai ricercatori in collaborazione con le aziende di biotech eGenesis e ...