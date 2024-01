Usa | Trump condannato per diffamazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 7.00 Diffamò la scrittrice Jean Carroll negando nel 2019, quando era presidente, un'aggressione sessuale avvenuta quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. Una giuria di New York ha quindil'ex presidente americanoa pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento. "Un verdetto ridicolo",ha commentato il tycoon annunciando appello "contro questa caccia alle streghe diretta da Biden". La sentenza è "una vittoria per ogni donna che si rialza dopo essere stata demolita", ha detto la Carroll.