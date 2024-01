Ursula-Meloni? Italia | vocazione-Africa Dalla Francia | la voce che demolisce Pd e 5s

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Parafrasiamo la storica sigla di “Quelli che il calcio”. Jannacci ci perdonerà. Quelli che l'dei fascisti finirà isolata, oh yeah; Quelli che col governol'Europa ci scarica e saltiamo per aria, oh yeah; Quelli che è inutile fare accordi con la Tunisia sui migranti perché non contiamo niente, oh yeah. Poi invece scopri- quanto rosicano Pd e grillini, oh yea - che la presidente della Commissione Ue ormai qui è di casa, la settimana scorsa a Forlì e domani a Roma (ci arriviamo); ti accorgi che la premier è stata inserita da Forbes e altre riviste internazionali tra le persone più influenti del mondo (anche da chi l'anno prima l'aveva ritratta in camicia nera); e vedi che il Patto Europa-Tunisi patrocinato dal «governo delle destre» ha funzionato, lo dicono i numeri e l'ha detto perfino il commissario Ue agli Interni, Ylva Johansson, una ...